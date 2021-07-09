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واصل الارتفاع .. فى وعالميا مساء اليوم الجمعة 9 يوليو 2021

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واصل الارتفاع .. سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 واصل الارتفاع .. فى وعالميا مساء اليوم الجمعة 9 يوليو 2021

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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم االجمعة، 9 يوليو 2021، الارتفاع الحذر فى استجابة لارتفاع سعر الذهب عالميًا، حيث يرتفع السعر محليا ولكن ببطء وبفارق ضئيل لارتباطه نسبيا بالعرض والطلب محليا، وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الجمعة، 898 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 786 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 672 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6280 جنيهًا.

وواصلت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم الجمعة، ارتفاعها فى التعاملات الفورية العقود الآجلة ليقترب سعر الذهب من حاجز الـ 1810 دولارا للأوقية، حيث ارتفعت العفود الآجلة للذهب خلال الدورة الأوروبية بنسبة 0.47%، وبنفس المسبة فى التعاملات الفورية، فى مقابل انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.18%، وذلك نتيجة لارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المتحول "دلتا" ، فى دول جنوب شرق آسيا واتجاهها لاجراءات الاغلاق للسيطرة على الوضع ، كما تتجه دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا لزيادة القيود الباقية لمكافحة الجائحة بعد تفشى كارثى للمرض .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الجمعة، 798.18 جنيه ، وكان فى الصباح 796.54 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,808.45 $ ، وكانت فى الصباح ، 1,804.56 $ .

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المصرى اليوم

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