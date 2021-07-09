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مفتى الجمهورية : الأضحية سنة مؤكدة شرطها الاستطاعة عند جماهير أهل العلم

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مفتى الجمهورية : الأضحية سنة مؤكدة شرطها الاستطاعة عند جماهير أهل العلم مفتى الجمهورية : الأضحية سنة مؤكدة شرطها الاستطاعة عند جماهير أهل العلم

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: «إن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وسنة مؤكده للقادر عند جماهير أهل العلم، وفي قول للبعض منهم كالحنفية هي واجبة للمستطيع».

وأشار المفتى خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة إلى أن شعيرة الأضحية تأتي كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام وامتداد لتاريخ التضحية النبيلة في سبيل الحق والدين، وهي سنَّة مؤكَّدة على المُفتَى به في دار الإفتاء المصرية وشرطها الاستطاعة.

وأضاف المفتي أن من شروط الأضحية نضوج الذبيحة، ومن مسلك الصحابة والسنة النبوية نستطيع أن نفهم أن سِن الأضحية مُعَلَّلة بأن تكون قد نضجت وحملت لحمًا وفيرًا، وفي الوقت الحاضر أصبحت هناك برامج تغذية معينة للحيوان يمكن بها أن يبلغ لحمًا وفيرًا في فترة وجيزة دون الحاجة إلى أن يمضي عليها الحول.

المصرى اليوم

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