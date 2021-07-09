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مجلس الأمن الدولي يمدد عملية توصيل المساعدات في سوريا عبر تركيا

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مجلس الأمن الدولي يمدد عملية توصيل المساعدات في سوريا عبر تركيا مجلس الأمن الدولي يمدد عملية توصيل المساعدات في سوريا عبر تركيا

جي بي سي نيوز :- وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، على القرار 2585 الخاص بتوصيل المساعدات إلى سوريا.

ويمدد مجلس الأمن الدولي بذلك عملية توصيل المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى التركي، حيث ينص القرار على تسليم المساعدات عبر المعبر لـ6 أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى.

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن تجديد آلية دخول المساعدات لسوريا كان عبر قرار مشترك روسي أمريكي.

وكانت واشنطن جددت أمس الخميس إصرارها على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهرا، معتبرة إياها "أمرا ضروريا".

المصدر: ار تي + وكالات

جي بي سي نيوز

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