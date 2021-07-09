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مدافع الأهلي يوجه رسالة لجماهير الأحمر بعد رحيله

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مدافع الأهلي يوجه رسالة لجماهير الأحمر بعد رحيله مدافع الأهلي يوجه رسالة لجماهير الأحمر بعد رحيله

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وجه محمود الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة والمعار من صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، رسالة خاصة للنادي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء. وذلك بعد قيام نادي الجونة بتفعيل بند شرائه.

وكتب الجزار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «شكرا للنادي الأهلي على الفترة التي قضيتها في كيان كبير تعلمت منه النظام والاجتهاد في الشغل واللي الناس عرفتني من خلاله».

وأضاف: «شكرا جمهور الأهلي على مساندتهم من أول يوم ليا داخل نادي القرن وكل التوفيق في القادم للنادي الأهلي ومزيد من البطولات والإنجازات».

وتابع: «شكرا نادي الجونة على إصرارهم أني أكون موجود معاهم في نادي الجونة، وإن شاء الله أقدر أكون سبب في تحقيق الأهداف التي يسعي إليها النادي، شكرا لكل الأندية التي كلمتني الفترة إلى فاتت وكانت عايزاني أكون معاهم وبعتذر للجمع وبتمني كل التوفيق ليهم».

وواصل: «أنا من الآن لاعب في صفوف نادي الجونة لثلاث مواسم أسال الله التوفيق في ما هو قادم».

المصرى اليوم

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