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مدربون وطنيون تُوجوا باليورو.. ريهاجل حالة فريدة في عناق الكأس الأوروبية

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مدربون وطنيون تُوجوا باليورو.. ريهاجل حالة فريدة في عناق الكأس الأوروبية مدربون وطنيون تُوجوا باليورو.. ريهاجل حالة فريدة في عناق الكأس الأوروبية

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لمن ستبتسم أميرة أوروبا في موقعة الأحد ومن سيقود منتخب بلاده للتتويج؟ الإنجليزي جاريث ساوثجيب أم الإيطالي روبرتو مانشيني؟

لا صوت يعلو فوق نهائي يورو 2020 الذي سيجمع منتخبي إنجلترا وإيطاليا، مساء الأحد المقبل في ملعب «ويمبلي» بالعاصمة البريطانية لندن.

ويسعى كل من ساوثجيت ومانشيني للتتويج مع منتخب بلاده باللقب، مُكملين مسلسل عناق المدربون الوطنيون للكأس مع منتخب بلادهم.

ومن بين 15 نسخة سابقة لليورو، نجح 14 مدرباً وطنياً في تحقيق اللقب بينما كسر مدير فني ألماني قاعدة «الوطنيون» وتُوج بالكأس وهو يقود منتخب آخر.

الألماني أوتوريهاجل، كان الاستثناء الوحيد عبر تاريخ المدربين المتوجين باليورو، فبات هو المدير الفني الأجنبي الأوحد الذي عانق اللقب مع منتخب آخر وذلك في نسخة 2004 مع اليوناني، والإعجاز الكروي الذي منح أحفاد الإسكندر التربع على عرش القارة.

جافريل كاتشالين ابن الاتحاد السوفيتي كان أول مدير فني يعانق لقب اليورو وذلك مع منتخب بلاده في النسخة الأولى عام 1960، ثم الإسباني خوسيه فيلالونجا مع الماتادور في 1964، ونجح الإيطالي فالكريدجي في عناق يورو 1968 مع الازوري، ويأتي الدور على ماكينات ألمانيا بقيادة المدير الفني الوطني هيلموت شون في 1972، والقائمة تطول لتشهد، فاتسلاف ييزيك (1976) مع تشيكوسلوفاكيا، ويوب ديرفال (1980) مع ألمانيا، ميشيل هيدالجو (1984) مع فرنسا، ورينوس ميتشيلز (1988) مع طواحين هولندا، وريتشارد مولر نيلسون (1992) صاحب مفاجأة الدنمارك، وبيرتي فوجتس (1996) مع منتخب بلاده الألماني، وروجيه لومير في نسخة 2000 مع ديوك فرنسا.

وكسر الألماني أوتوريهاجل القاعدة وحقق اللقب مع المنتخب اليوناني في 2004 في المباراة النهائية على حساب نظيره البرتغالي صاحب الأرض والتنظيم، وحقق الثنائي الإسباني أراجونيس وديل بوسكي لقبين متتاليين مع الإسبان في 2008 و2012، وأخيراً نجح المدرب الوطني البرتغالي فرناندو سانتوس في عناق اللقب.

المصرى اليوم

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