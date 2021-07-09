غداً.. الأخضر الأولمبي يواجه رومانيا ودياً استعداداً للأولمبياد

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ضمن المعسكر الإعدادي الذي يستمر حتى منتصف الشهر

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً غداً السبت، أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويحلّ "الأخضر" ضيفاً على منتخب رومانيا، في تمام السابعة مساءً على ملعب موغوسوايا.

ميدانياً، أدى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، على ملعب موغوسوايا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تنفيذ مران تكتيكي بهدف دفاعي، تم العمل خلاله على الضغط العالي، ودفاع وسط الملعب، ودفاع المنطقة، أعقب ذلك مران الدفاع عن الكرات العرضية، لتختتم الحصة التدريبية بمران الإنهاء.

من ناحية أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم في مقر إقامة البعثة فحص (كوفيد-19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة بحسب تعليمات الجهاز الطبي للمنتخب.

يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو