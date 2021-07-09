أخبار عاجلة

في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا -
المتطوعة "شريفة عسيري" تروي لـ"سبق" تفاصيل فيديو ربط حذاء الحاجة -
الجزائر تعيد فرض الحجر الجزئي على الولايات الموبوءة بـ"كورونا" -
"بلدية الأفلاج" تباشر المواقع المتضررة من جراء السيول وتعيد فتح الطرقات -
الفيضانات تشل الحركة في العاصمة البريطانية -
وسط إقبال كبير من الزوار والأهالي.. فعاليات مميزة تمثل الموروث الوطني في ‎"تاريخية ينبع" -
تسويق «السياحة الثقافية»: طريق «الكباش» يزيد أعداد السياح الوافدين -
ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة -
هاني سعيد: بيراميدز يسعي للفوز علي البنك الاهلي والمهدي سليمان جاهز -
بدء الأنشطة الصيفية المدرسية باسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غداً.. الأخضر الأولمبي يواجه رومانيا ودياً استعداداً للأولمبياد

Print
غداً.. الأخضر الأولمبي يواجه رومانيا ودياً استعداداً للأولمبياد غداً.. الأخضر الأولمبي يواجه رومانيا ودياً استعداداً للأولمبياد
ضمن المعسكر الإعدادي الذي يستمر حتى منتصف الشهر

غداً.. الأخضر الأولمبي يواجه رومانيا ودياً استعداداً للأولمبياد

يخوض السعودي تحت 23 عاماً غداً السبت، أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويحلّ "الأخضر" ضيفاً على منتخب رومانيا، في تمام السابعة مساءً على ملعب موغوسوايا.

ميدانياً، أدى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، على ملعب موغوسوايا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تنفيذ مران تكتيكي بهدف دفاعي، تم العمل خلاله على الضغط العالي، ودفاع وسط الملعب، ودفاع المنطقة، أعقب ذلك مران الدفاع عن الكرات العرضية، لتختتم الحصة التدريبية بمران الإنهاء.

من ناحية أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم في مقر إقامة البعثة فحص (كوفيد-19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة بحسب تعليمات الجهاز الطبي للمنتخب.

يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين