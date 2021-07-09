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"البيشي": شكرًا لوقفة ماجد عبدالله و"المالك".. ولم أتوقع خذلان البعض في البيت النصراوي

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طالب الجماهير والإعلام بمحاربة ونبذ التعصب

طالب لاعب النصر السابق عبدالرحمن البيشي جماهير الأندية والإعلاميين بنبذ التعصب ومحاربته؛ لأن الرياضة تعني الخُلق الرفيع، والروح العالية.

وأشار "البيشي" في حواره مع برنامج mbc في أسبوع إلى وقفة الجماهير بمختلف ميولها ورؤساء الأندية معه خلال الظرف الصحي الذي تعرَّض له بعيدًا عن الميول إلا أنه أبدى عتبه الشديد على بعض الأشخاص الذين خذلوه داخل البيت النصراوي.

وقدَّم البيشي الشكر لأحد رجالات النصر، وهو رجل الأعمال سلمان المالك، الذي وقف إلى جانبه وسانده، كما أشار إلى اهتمام وسؤال الكابتن ماجد عبدالله عنه، وسؤاله عن صحته بين فترة وأخرى.

يُذكر أن "البيشي" أُصيب بمرض "التصلب الجانبي - الضموري"، ولديه طفلان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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