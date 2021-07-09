أخبار عاجلة

في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا -
المتطوعة "شريفة عسيري" تروي لـ"سبق" تفاصيل فيديو ربط حذاء الحاجة -
الجزائر تعيد فرض الحجر الجزئي على الولايات الموبوءة بـ"كورونا" -
"بلدية الأفلاج" تباشر المواقع المتضررة من جراء السيول وتعيد فتح الطرقات -
الفيضانات تشل الحركة في العاصمة البريطانية -
وسط إقبال كبير من الزوار والأهالي.. فعاليات مميزة تمثل الموروث الوطني في ‎"تاريخية ينبع" -
تسويق «السياحة الثقافية»: طريق «الكباش» يزيد أعداد السياح الوافدين -
ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة -
هاني سعيد: بيراميدز يسعي للفوز علي البنك الاهلي والمهدي سليمان جاهز -
بدء الأنشطة الصيفية المدرسية باسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بشكل آلي.. متابعة قياس درجات التبريد بثلاجات حفظ الوجبات المقدَّمة للحجاج

Print
ربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة

بشكل آلي.. متابعة قياس درجات التبريد بثلاجات حفظ الوجبات المقدَّمة للحجاج

بدأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫الإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات بتركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

وتم تسجيل بيانات عدد 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة، مع تركيب أجهزة تتبُّع ومستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع للأمانة.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا

في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا

المتطوعة "شريفة عسيري" تروي لـ"سبق" تفاصيل فيديو ربط حذاء الحاجة

المتطوعة "شريفة عسيري" تروي لـ"سبق" تفاصيل فيديو ربط حذاء الحاجة

الجزائر تعيد فرض الحجر الجزئي على الولايات الموبوءة بـ"كورونا"

الجزائر تعيد فرض الحجر الجزئي على الولايات الموبوءة بـ"كورونا"

"بلدية الأفلاج" تباشر المواقع المتضررة من جراء السيول وتعيد فتح الطرقات

"بلدية الأفلاج" تباشر المواقع المتضررة من جراء السيول وتعيد فتح الطرقات