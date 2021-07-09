على غرار «صيدلة الزقازيق».. ممر شرفي لطلاب «هندسة الإسكندرية» لتكريم زملائهم (صور)

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على غرار واقعة طلاب كلية الصيدلة في جامعة الزقازق، نفذ طلاب كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية ما يعرف بـ«ممر شرفى»، لـ3 من زملائهم كنوع من رد الجميل وتكريمهم رداً على مساعدتهم لهم أثناء فترة الدراسة بدون مقابل.

وفاجأ طلاب قسم الميكانيكا، بكلية الهندسة، في جامعة الإسكندرية، 3 من زملائهم، بعمل ممر شرفي لهم، وذلك مع نهاية اليوم الأخير من انعقاد امتحانات نهاية العام الدراسي، بجامعة الإسكندرية أمس.

ونظم الطلاب الممر الشرفي لزملائهم عمر حافظ ومحمود ناصر ومحمود عيد دفعة 2021، وسط تصفيق حاد وتحية من كافة الطلاب الذين حضروا للتكريم، حيث قال الطالب عمر حافظ، أن طلاب دفعة 2021، بقسم الميكانيكا، بكلية الهندسة، بجامعة الإسكندرية، احتفلوا بآخر امتحان للفرقة الرابعة، بتكريمهم هو وزميليه محمود ناصر، ومحمود عيد، مشيراّ إلى أنهم كانوا بمثابة مندوبين الدفعة خلال 4 سنوات لإنهاء كافة الأمور وتسهيل طلباتهم.

وأوضح في تصريحات له الجمعة، أنه لم يعلم بموعد أو مكان تنظيم الممر الشرفى، مشيرًا إلى أن جميع طلاب الفرقة الرابعة النهائية بكلية الهندسة، هم من نظموا الفكرة وأقاموا ممر شرفي رداً على مجهوداتهم طوال السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى أن الفكرة مماثلة لفكرة طلاب كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق الذين كرموا صديقهم الذي ساعدهم خلال فترة تواجده بالكلية.

وأعرب عن سعادته بالموقف النبيل من زملائه،متمنيا التوفيق لهم في حياتهم العملية.

ممر شرفي لطلاب "هندسة الإسكندرية " لتكريم زملائهم لرد الجميل على مساعدتهم أثناء الدراسة (صور وفيديو)

ممر شرفي لطلاب "هندسة الإسكندرية " لتكريم زملائهم لرد الجميل على مساعدتهم أثناء الدراسة (صور وفيديو)

ممر شرفي لطلاب "هندسة الإسكندرية " لتكريم زملائهم لرد الجميل على مساعدتهم أثناء الدراسة (صور وفيديو)

ممر شرفي لطلاب "هندسة الإسكندرية " لتكريم زملائهم لرد الجميل على مساعدتهم أثناء الدراسة (صور وفيديو)

ممر شرفي لطلاب "هندسة الإسكندرية " لتكريم زملائهم لرد الجميل على مساعدتهم أثناء الدراسة (صور وفيديو)

ممر شرفي لطلاب "هندسة الإسكندرية " لتكريم زملائهم لرد الجميل على مساعدتهم أثناء الدراسة (صور وفيديو)

ممر شرفي لطلاب "هندسة الإسكندرية " لتكريم زملائهم لرد الجميل على مساعدتهم أثناء الدراسة (صور وفيديو)

على غرار "صيدلة الزقازيق" .. ممر شرفي لطلاب "هندسة الإسكندرية " لتكريم زملائهم لرد الجميل على مساعدتهم أثناء الدراسة (صور وفيديو)

على غرار "صيدلة الزقازيق" .. ممر شرفي لطلاب "هندسة الإسكندرية " لتكريم زملائهم لرد الجميل على مساعدتهم أثناء الدراسة (صور وفيديو)

على غرار "صيدلة الزقازيق" .. ممر شرفي لطلاب "هندسة الإسكندرية " لتكريم زملائهم لرد الجميل على مساعدتهم أثناء الدراسة (صور وفيديو)

على غرار "صيدلة الزقازيق" .. ممر شرفي لطلاب "هندسة الإسكندرية " لتكريم زملائهم لرد الجميل على مساعدتهم أثناء الدراسة (صور وفيديو)