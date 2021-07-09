«الإيسيسكو» تُدرج قرية «شالي» ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

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>>| رئيس القطاع: خضعت لمشروع ترميم ضخم وتأتى ضمن 3 مواقع مصرية جرى اعتمادها من المنظمة

حققت لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، حلم طال انتظاره بتسجيل وإدراج قرية شالى الأثرية، التابعة لمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى في واحة سيوة، باعتبارها أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة، ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم شامل لها، حيث تضم عشرات الآلاف من المنازل العتيقة يرجع تاريخ إنشائها إلى سنة 600 هجرية.

وجاء قرار المنظمة ضمن اجتماعها الأخير بمدينة الرباط بدولة المغرب، من بين 3 مواقع مصرية جرى اعتمادها، وذلك بعد قيام وزارة السياحة والآثار بتقديم ملفات متكاملة تناولت الأبعاد الأثرية والفنية لهذه المواقع وكذلك عناصرها المعمارية وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها.

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في وزارة السياحة والآثار، أنه نظرا لاهمية قرية شالي الاثرية والتاريخية وطبيعة مواد البناء، تم اخضاع القرية بالقرار الوزارى رقم 221 الصادر في 25 فبراير 2008 لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، موضحاً أن القرية أصبحت بعد مشروع الترميم الذي جرى لها بمثابة مقصد سياحى بيئى قديم لقطاع كبير من السائحين الذين يهوون هذه النوعية من السياحة، للتعرف على معيشة وأسلوب وأنماط حياة القدماء من المصريين.

وأوضح أن مشروع إحياء قرية شالي الآثرية بواحة سيوة برعاية وزارة السياحة والآثار،كان يمثل حلم يراود العديد سواء سكان سيوة أو زوار سيوة من الأجانب والمصريين، مشيراً إلى تاريخ تشييد المدينة يرجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي والسادس الهجري على يد ٤٠ رجل من أهالي سيوة وقاموا بتشييد المدينة على قمة عالية واحدة في الشرق وأخرى في الغرب وقد أحاطوا المدينة بسور عالي جدا يتراوح ارتفاعه من ١٥ إلى ٢٥ مترا وذلك بغرض حمايتهم من الغزاة القادمين من الصحراء حيث كانت قلعة شالي حصن منيع يصعب إختراقه بفضل التخطيط المعماري الدقيق من الداخل وتفاصيل هذا التخطيط تم اكتشافه أثناء أعمال المشروع نظرا لعدم وجود ملامح وتفاصيل قبل المشروع.

وقال خالد عدول مدير آثار سيوة، أنه يعود إنهيار المدينة إلى عاملين رئيسيين وهما عندما قام محمد على بإرسال قوة ليقوم بالتحكم والسيطرة عليها في عام ١٨٢٠ وأخرى في عام ١٨٢٦، حيث قام بفرض الضرائب الباهظة على سكان الواحة وتم قتل العديد من الشيوخ من أهالي سيوة، وبعد هذا التاريخ حل الأمان والإستقرار وبدأ سكان القرية بالنزول إلى خارج أسوار المدينة وتشييد مباني خارجها وتم أخذ الكرشيف وهو صخر ملحي مخلوط بالطين ويستخرج من البحيرات المالحة حول سيوة والطين وجذوع النخيل وعروق الزيتون، وهي المواد الرئيسية التي تستخدم في أعمال البناء والترميم في شالي وأعمال الهجر وهطول الأمطار بغزارة في عام ١٩٢٦، لمدة ٣ أيام كما هو مثبت في المراجع وروايات أهالي سيوة.

وقال محمد العوضي مدير عام مناطق آثار مطروح، أن قرية شالى تحتوي على ٣ مداخل رئيسية، هي ألبابنشال وتعني مدخل المدينة وقدومة نسبة إلى إحدى العائلات التي تسكن بالقرب من هذا المدخل، وأترار وتعني الجديد وتحتوي القرية أيضا على ٦ أبار للمياه ومسجدين هما المسجد العتيق وتم ترميمة في عام ٢٠١١م وإفتتاحة في عام ٢٠١٥م بإشراف وزارة السياحة والآثار، وتنفيذ شركة نوعية البيئة الدولية ومسجد تطندي تم ترميمة أواخر عام ٢٠١٧م وإفتتاحة في ٢٠١٨م، بإشراف وزارة السياحة والآثار، وتنفيذ شركة نوعية البيئة الدولية وبتمويل مشترك مع المركز الثقافي البريطاني، حتى جاء مشروع إحياء المدينة القديمة هذا الحلم الذي كان يراود العاشقين لإحياء قرية شالي الآثرية بواحة سيوة برعاية وزارة السياحة والآثار وتنفيذ شركة نوعية البيئة الدولية المنفذة للمشروع وبتمويل من الإتحاد الأوربي الذي قام بإكتشاف الشوارع والممرات الضيقة وأطلال المباني القديمة بدروبها الصعبة والمنحنيات على يمين ويسار تلك المدينة، ثم تم ذلك من خلال إزالة كتل الكرشيف المتراكمة والمتساقطة عليها، بالإضافة إلى تثبيت الكتل الغير مثبتة جيدا والتي كانت تمثل خطورة بالغة على المدينة وترميم مسار السور القديم لقرية شالي، كما هو موضح في القرية والصور التوثيقية القديمة للقرية، بالإضافة إلى تنفيذ الجزء الخدمي لخدمة القطاع الصحي لسكان سيوة وهو ترميم عدد٣ بيوت لتكون مركزا للرعاية الإجتماعية والصحية لأهالي سيوة لخدمة السيدات والأطفال وما شمله المركز من مقر لوزارة السياحة والآثار.

وقال الدكتور أحمد مطاوع مدير تطوير المواقع الأثرية، ان مشروع ترميم القرية تضمن إعادة توظيف بعض المباني بعد ترميمها لتكون كمنطقة اقتصادية تخدم أهالي الواحة لعرض الموروث الثقافي والمنتجات التي تشتهر بها الواحة من المشغولات اليدوية والحرف المختلفة.

ولفت إلى أن هذا المشروع، هو نتاج التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار وشركة نوعية البيئة الدولية المنفذة للمشروع والتمويل من جانب الاتحاد الأوروبي في مصر حاليا يتحقق حلم رؤية ما تم تنفيذه من أجدادنا الذين عاشوا في تلك المدينة والحياة الإجتماعية البسيطة التي كانوا عليها، حيث لا يوجد فقير أو غني كما هو موضح في المدينة، حيث المباني ذات طابع موحد غرف ضيقة شبابيك ثلاثية على شكل مربع،موجها الشكر من أهالي سيوة لوزارة السياحة والآثار والشركة المنفذة للمشروع والجهة الممولة للمشروع على هذا المجهود.

وقال خالد عبدالنبي محمد، مدير آثار سيوة والمشرف على مشروع إحياء قرية شالي الآثرية بواحة سيوة، أنه تم تقديم ملف اعتماد القرية للمنظمة بمعرفة إدارة تطوير المواقع الآثرية بالقطاع، وتم رفعه لإدارة المنظمات الدولية بمكتب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومن خلاله تم رفع الملف إلى وزارة الخارجية بعد إستكمال جميع الموافقات الأمنية والإشتراطات الخاصة بالملف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالباسط مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى، أن معايير وضوابط اعتماد منظمة الإيسيسكو للمواقع الاثرية، هي نفس معايير وضوابط منظمة اليونسكو، مشيرا إلى أنه يتم الإعلان من خلال المنظمة كل عام وإخطار الدول الأعضاء لتقديم ملفات الترشيح، ثم يتم استيفاء معايير التسجيل والاستمارة الخاصة بالموقع على ان يتم مخاطبة إدارة العلاقات الدولية وإرسال الملف للمنظمة بعد استيفاء الموافقات اللازمة.

وقال «حسام»، إن لجنة الإيسيسكو مقرها المغرب، والدول الأعضاء المؤثرة في أفريقيا تشمل غانا، غينيا، جنوب أفريقيا السعودية، اليمن، الجزائر، البحرين المغرب، مصر.

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)

"الإيسيسكو" تُدرج أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة فى الساحل الشمالى ضمن قائمة آثار العالم الإسلامي للعام 2021 (صور)