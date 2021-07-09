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محافظ بورسعيد : تعقيم وتطهير كافة المدارس واللجان والمقرات قبل ماراثون الثانوية العامة

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محافظ بورسعيد : تعقيم وتطهير كافة المدارس واللجان والمقرات قبل ماراثون الثانوية العامة محافظ بورسعيد : تعقيم وتطهير كافة المدارس واللجان والمقرات قبل ماراثون الثانوية العامة

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أنه إتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان وكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة غدا السبت.

وأضاف بان جميع اللجان والمقرات والاستراحات شهدت حملات تعقيم وتطهير مكثفة وستستمر تلك الحملات بصفة دورية حتى نهاية الامتحانات.

كما تم وضع العلامات الارشادية وتركيب بواباب التعقيم الإلكترونية بكافة اللجان وإجراء المسح الحراري والتعقيم وإرتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان وتجهيز كافة الاستراحات.

ووجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات على مدار ٢٤ ساعة وربطها مع التربية والتعليم لمتابعة الإمتحانات أولا بأول وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وإنتظام الإمتحانات مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية مع توفير الحماية اللازمة والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية (وخاصة منع تكدس اولياء الأمور والطلاب أمام المدارس طوال اليوم) مع التاكيد على إرتداء كافة الطلاب والعاملين للكمامات أثناء دخول لجان الإمتحانات.

وشدد المحافظ على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، والتأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة ببورسعيد يبلغ ٥٠٩٩ طالب وطالبة موزعين على ١٩ لجنة .

المصرى اليوم

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