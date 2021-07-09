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لقاء تعريفي بـ«صحة أسوان» عن منظومة التأمين الصحي الشامل

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لقاء تعريفي بـ«صحة أسوان» عن منظومة التأمين الصحي الشامل لقاء تعريفي بـ«صحة أسوان» عن منظومة التأمين الصحي الشامل

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، الملتقي الصحفي الأول، بحضور الدكتور «محمد شعبان» المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان

وأكد الدكتور محمد شعبان، على أن الهدف من اللقاء هو التعاون والتنسيق من أجل السعي لإيضاح دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين خدمات الصحة العامة، وأثرها الإيجابي على المواطن، والدور المجتمعي البارز الذي تمثله الصحافة، ودورها الهام في زيادة وعي المواطنين .

وأوضح خلال اللقاء مدي إهتمام القيادة السياسية للدولة بمنظومة التامين الصحي الشامل وفي محافظة أسوان بوجه خاص، وأن هناك 112 وحدات ومركز طبي سيتم تطبيق المنظومة بها، و11 مستشفي على مستوي محافظة أسوان،بالإضافة لذلك تم إستحداث إدارة جديدة تحت مسمي وحدة «رضاء المنتفعين» والتي تهدف لفتح قناة اتصال دائمة مع المنتفعين بالخدمة، كما تم استحداث خدمات طبيه وعلاجية ستقدم لاول مرة من خلال المنظومة بمحافظة اسوان مؤكدا أن الدولة تتكفل بكافة اشتراكات المواطنين الغير قادرين .

المصرى اليوم

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