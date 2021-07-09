محافظ جنوب سيناء: نسعى لإعادة تخطيط «حمام موسى» وإنشاء مشفى عالمي بالمنطقة

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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يسعي لاعادة تخطيط المنطقة المحيطة بحمام موسي وإنشاء مشفي سياحي عالمي يجاوره فنادق لنزول السائحين ورواد حمام موسي.

وطالب النائب السيد عوض، أمين سر لجنة النقل والمواصلات، خلال زيارة اللجنة لمدينة الطور، اليوم الجمعة، بزيادة المخصصات المالية لمحافظة جنوب سيناء، للانفاق على توسيع وإعادة رصف تأهيل الطريق الساحلي من قرية الوادي حتي أول جامعه الملك سلمان بطول 8 كيلو.

وتفقد الوفد البرلماني، برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، مشروعات الطرق الداخلية بمدينة الطور، بحضور محافظ جنوب سيناء.

وشهد الوفد، انتهاء أعمال التطوير بالمرحلة الأولي لشارع كورنيش الطور، ويبدأ من المحافظة وصولا إلى ميدان النصر، ويشمل «مقصد العائله كمنطقة خدمية ترفيهيه لأهالي المدينة» والذي تم افتتاحه في 30 يونيو الماضي، بالاضافة إلى مشاهدة ممشي أهل مصر على الكورنيش، وشارع 306 وشاطئ الفيروز.

كما شملت الجولة، المرحلة الثانية من تطوير شارع كورنيش الطور، وذلك من ميدان النصر وصولا لحمام موسي والجاري العمل فيه.

وضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، كل من النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء، النائب خالد عبدالمولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان، النائب حمدي عبدالوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبوجليل، النائب ناصر هداية.