تعرف على خطوات تعديل لائحة «النواب» المقرر مناقشتها الاحد المقبل

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يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، مناقشة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والذي تقدم بها عدد من الناوب في شكل 4 مشروعات قوانين لتعديل أو اضافة أو حذف لعدد من مواد اللائحة .

.وتقدم بمشروعات القوانين الاربعة النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبوالعلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

وسيتم مناقشة التعديلات طبقا للخطوات التي حددتها اللائحة وتشمل استعراض المجلس خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة العامة بالمجلس، بشأن هذه المشروعات، ثم يتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشة تلك المشروعات، وإعداد تقرير بشأنها.

ثم يتم إحالة تقرير اللجنة التشريعية إلى الجلسة العامة للمناقشة، والتصويت على التعديلاتمن حيث المبدأ ثم في مجموع المواد .

ثم يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعة، ليعود مرة أخرى إلى المجلس للتصويت النهائي عليه.

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتمعت الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. وذلك لمناقشة ما أحاله المجلس إليها في جلسته يوم 29 من يونيو 2021، والمتضمن أربعة مشروعات قوانين مقدمة من بعض الأعضاء؛ لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لدراستها وإعداد تقرير عن مبدأ تعديل اللائحة في ضوء ما عرضته هذه المشروعات بقوانين.

واستعرضت اللجنة العامة في اجتماعها مشروعات القوانين الأربعة، وتبين لها أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطيه الفيومي وآخرين تضمن تعديل مادة وحيدة، تقضى بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية في اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بالمجلس على الأقل، بدلاً من عشرة مقاعد حاليًا.

وتضمنت أيضا المشروع المقدم من النائب عاطف المغاوري وآخرين، تضمن تعديل ذات المادة المشار إليها في المشروع المقدم من السيد النائب عطية الفيومي، وإن اختلفت المعالجات والاعتبارات بينهما بأن اقترح تمثيل جميع الأحزاب السياسية باللجنة العامة حتى ولو كان لها مقعد واحد