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إعدام 20 كيلو لحوم فاسدة في مطروح

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إعدام 20 كيلو لحوم فاسدة في مطروح إعدام 20 كيلو لحوم فاسدة في مطروح

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نظمت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية، بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث ، حملة على عدد من الأسواق والمطاعم والمحال التجارية والفنادق بمدينة مرسى مطروح.

وأسفرت حملة لجنة المرور على المحال التجارية بمحافظة مطروح عن اعدام ٢٠ كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وتحرير عدد ٩محاضر لمخالفات نظافة وعدم وجود شهادات صحية وتوجيه عدد 12 إنذر متنوع ما بين مخالفة ( سلامة وصحة مهنيه – عقود وتراخيص مزاولة نشاط) وتم منح أصحاب المحلات التي تم انذارها مهلة لتوفيق أوضاعهم مع إعادة المرور مرة أخرى للتأكد من تلافى كافة الملاحظات.

المصرى اليوم

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