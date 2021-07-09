استمرار أعمال التطوير في كفرالشيخ

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شهدت مدينة كفر الشيخ استمرار أعمال التطوير بالشوارع والأحياء المتعددة، منها شارع المدارس شرق العاصمة، والممتد من الشارع المقابل لحديقة صنعاء حتى مزلقان ومحور سعد زغلول غرب العاصمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة شوارع كفر الشيخ، خاصة شارع المدارس لأهميته الحيوية بوقوعه وسط تجمع المدارس بجانب مروره أمام معهد الأورام الجديد بشرق كفر الشيخ، بإشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال التطوير والتوسعة ورفع كفاءة شارع المدارس، ويتم استكمال وضع البلدورات الجديدة على جانبي الطريق، وكذلك في الجزيرة الوسطى، بجانب أعمال الدمك لطبقة السن الأبيض وتمهيد الطريق، وسيتم الانتهاء من أعمال التطوير والرصف لشارع المدارس وفتحه وعودته للعمل أمام السيارات قريبا.

كما تابع اللواء شعبان مبروك إزالة ورفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، بمنطقة المعرض الدائم، وشارع صبري القاضي، ومنطقة عمارات الأوقاف، ومنطقة سوق ميت علوان، وشارع الخليفة المأمون، موجهاً بالتعامل الفوري مع جميع الإشغالات ورفعها، ومصادرة التعديات على حرم الشوارع والميادين.

جاء ذلك بمشاركة هيثم عطية، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد صلاح، رئيس حي غرب كفر الشيخ، ومحمد حامد، نائب رئيس المدينة لشؤون الإشغالات والإزالات، وفريق العمل بقسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

كفرالشيخ

كفرالشيخ