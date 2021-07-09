إصابة شخصين سقطت عليهما «رافعة أثاث» من الطابق الخامس بالإسكندرية (صور)

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أصيب شخصين، مساء اليوم الجمعة، إثر سقوط رافعة أثاث «ونش» من الطابق الخامس بعقار بمنطقة السيوف بحي شرق الإسكندرية، وذلك أثناء رفع «عفش عريس».

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى شرق للمدينة لتلقى العلاج وأفادت التقاريير الطبية ان حالتهما حرجة.

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية، بلاغا من الأهالي يفيد سقوط رافعة أثاث من العقار رقم 15 شارع جميلة بوحريد مع جويد هانو، ووجود مصابين.

انتقل مسئولي الحي وضباط قسم شرطة الرمل ثان وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من 11 طابقا.

وقال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه أثناء رفع أثاث عريس «عفش» للطابق الخامس بالعقار المشار إليه سقطت الرافعة «الونش» على شخصين أسفل العقار، ما أدى إلى إصاباتهم.

وأشار إلى أنه جرى نقل المصابين وهما كل من «جبالي طارق جبالي» 26 عاما، و«محمود أحمد عبدربه» في حالة حرجة إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا عدم وجود أي وفيات.

وأضاف رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه جرى فك الونش بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان.

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور

إصابة شخصين سقط عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية- صور