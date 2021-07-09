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بشكل آلي.. متابعة قياس درجات التبريد بثلاجات حفظ الوجبات المقدَّمة للحجاج

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ربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة

بشكل آلي.. متابعة قياس درجات التبريد بثلاجات حفظ الوجبات المقدَّمة للحجاج

بدأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫الإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات بتركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

وتم تسجيل بيانات عدد 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة، مع تركيب أجهزة تتبُّع ومستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع للأمانة.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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