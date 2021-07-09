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تعرف على موعد مباريات منتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

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تعرف على موعد مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو تعرف على موعد مباريات منتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

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أيام قليلة وتنطلق منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو باليابان، والذى يشارك من خلالها المصري للمرة الـ11 في تاريخ الأولمبياد.

وكان أبرز إنجاز حققه منتخب لكرة القدم في أولمبياد طوكيو 1964 عندما حقق المركز الرابع.

ويشارك منتخب مصر الأوليمبي ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتى تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا، عند الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الخميس 22 يوليو ثم مباراة الأرجنتين في نفس موعد المباراة الأولى يوم الأحد 25 يوليو، ويختتم الفراعنة مبارياتهم في المجموعة بمواجهة استراليا عند الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء 28 يوليو.

المصرى اليوم

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