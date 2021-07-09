التنمية والوعي المجتمعي بثقافة بني سويف

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تحت رعاية رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة قدم فرع ثقافة بني سويف التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقدت مكتبة أبوصير الملق حلقة نقاشية عن «التنمية والوعي المجتمعي» دارت حول مفهوم التنمية كعنصر أساسي للإستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي، كما نظمت مكتبة دلاص حلقة نقاشية عن «دور المرأة في المجتمع المدني» أكدت خلالها على أهمية دور المرأة في التطوير والتنمية وتمكينها وإشراكها في الإدارة والقيادة وصنع القرار، إلى جانب محاضرة عن الإدمان وتأثيره على صحة الشباب.

عقد بيت ثقافة أبوسليم اللقاء الأدبي للمواهب بمشاركة الموهبة ريهام أحمد، بينما نظم قصر ثقافة بني سويف حلقة نقاشية حول «المواطنة» ألقاها فضيلة الشيخ أحمد على، والذي أكد على دور المواطنة في تطوير المجتمعات، وذلك من خلال ما يأتي من تحقيق الإنسجام بين أفراد المجتمع، وحفظ الحقوق والحريات وتحفيز الأفراد على تقديم التزاماتهم وواجباتهم تجاه الدولة، بالإضافة إلى محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان «إدراج رسم بياني في صفحه وورد»، ومناقشة كتاب «الطيور»، بجانب تنظيم اللقاء الخاص بنادي الأدب.