أخبار عاجلة

«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف -
البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز -
طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة -
قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر -
اعلامي: رمضان صبحي بياخد ٢٠٠ مليون جنية ومش عارف يجيب جول -
الزمالك يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ -
11 سبتمبر انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية -
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
ضبط بانجو وأقراص مخدرة بحوزة 3 عاطلين في أسوان -
بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طقس الخميس في الكويت الطقس .. ارتفاع جديد في درجات الحرارة

Print
طقس الخميس في الكويت الطقس .. ارتفاع جديد في درجات الحرارة طقس الخميس في الكويت الطقس .. ارتفاع جديد في درجات الحرارة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اهابت هيئة الارصاد الجوية بالكويت التابعه لادارة الطيران المدنى بمواطنى الكويت أن يراعوا ارتداء الملابس الخفيفة القطنية وان يتجنبوا اشعه الشمس فى اى وقت طيلة النهار نظرا لمعاودة الطقس فى ارتفاع الحرارة حيث يتمحور الطقس فى حرارته غدا السبت حول الخمسين درجة مئوية صعودا وهبوطا بدرجة الى ٣ درجات مئوية بجميع محافظات الكويت .

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية طقسا الليلة كالتالي:

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة .

توقعات درجات حرارة الغد بالكويت السبت 10_07_2021

تنبؤ محطات الرصد لطقس الغد السبت بالكويت

المحطة العظمى المتوقعه الصغرى المتوقعة

مدينة الكويت 48 35

مطار الكويت 49 34

العبدلي 50 31

الجهراء 50 35

السالمية 44 35

الأحمدي 47 37

جال اللياح 49 32

الوفرة 49 30

السالمي 47 32

مطربة 49 31

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف

«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف

البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز

البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز

طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة

طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة

قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر

قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر