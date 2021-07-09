طقس الخميس في الكويت الطقس .. ارتفاع جديد في درجات الحرارة

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اهابت هيئة الارصاد الجوية بالكويت التابعه لادارة الطيران المدنى بمواطنى الكويت أن يراعوا ارتداء الملابس الخفيفة القطنية وان يتجنبوا اشعه الشمس فى اى وقت طيلة النهار نظرا لمعاودة الطقس فى ارتفاع الحرارة حيث يتمحور الطقس فى حرارته غدا السبت حول الخمسين درجة مئوية صعودا وهبوطا بدرجة الى ٣ درجات مئوية بجميع محافظات الكويت .
وتتوقع هيئة الارصاد الجوية طقسا الليلة كالتالي:
ليلًا
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .
نهارًا
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة .
توقعات درجات حرارة الغد بالكويت السبت 10_07_2021
تنبؤ محطات الرصد لطقس الغد السبت بالكويت
المحطة العظمى المتوقعه الصغرى المتوقعة
مدينة الكويت 48 35
مطار الكويت 49 34
العبدلي 50 31
الجهراء 50 35
السالمية 44 35
الأحمدي 47 37
جال اللياح 49 32
الوفرة 49 30
السالمي 47 32
مطربة 49 31