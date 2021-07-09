طقس الخميس في الكويت الطقس .. ارتفاع جديد في درجات الحرارة

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اهابت هيئة الارصاد الجوية بالكويت التابعه لادارة الطيران المدنى بمواطنى الكويت أن يراعوا ارتداء الملابس الخفيفة القطنية وان يتجنبوا اشعه الشمس فى اى وقت طيلة النهار نظرا لمعاودة الطقس فى ارتفاع الحرارة حيث يتمحور الطقس فى حرارته غدا السبت حول الخمسين درجة مئوية صعودا وهبوطا بدرجة الى ٣ درجات مئوية بجميع محافظات الكويت .

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية طقسا الليلة كالتالي:

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة .

توقعات درجات حرارة الغد بالكويت السبت 10_07_2021

تنبؤ محطات الرصد لطقس الغد السبت بالكويت

المحطة العظمى المتوقعه الصغرى المتوقعة

مدينة الكويت 48 35

مطار الكويت 49 34

العبدلي 50 31

الجهراء 50 35

السالمية 44 35

الأحمدي 47 37

جال اللياح 49 32

الوفرة 49 30

السالمي 47 32

مطربة 49 31