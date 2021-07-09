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تطبيق الإجراءات الاحترازية على السائحين الروس

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تطبيق الإجراءات الاحترازية على السائحين الروس تطبيق الإجراءات الاحترازية على السائحين الروس

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أكد مسؤولو الحجر الصحي بالبحر الأحمر، أنه سيتم الاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات الصحية والاحترازية المتخذة على السائحين الروس مثل باقي الجنسيات القادمة لمصر في مطارات الوصول، والتي حددها مجلس الوزراء بشهادة سلبي كورونا، قبل الوصول بـ٧٢ ساعة، أو الذين تم تطعيمهم بلقاح «سبوتنيك V»، لا يحتاجون إلى شهادة اختبار PCR سلبي، فهم يحتاجون فقط إلى شهادة تؤكد استلام مكونين من اللقاح.

وأوضح أن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح يتعين عليهم القيام بأحد أمرين إما اختبار PCR الذي يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة، أو اختبار PCR الذي يتم إجراؤه في المطارات بمصر، وفي هذه الحالة يتعين الالتزام بالحجر الصحي لعدة ساعات إلى حين ظهور نتائج الاختبار.

المصرى اليوم

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