العلماء يعثرون على حفريات جنائزية تعود للقرون الوسطى

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لدى منطقة «كسلا» شرقي السودان، كشف علماء الأثار عن حفريات جنائزية يعتقد أنها لمقابر إسلامية جماعية تعود للقرون الوسطى.

وحسبما أوردته ورقة بحثية منشورة نشرها موقع «Science alert»عثر العلماء، عبر الأقمار الصناعية على آلاف المقابر الحجرية المرتبة وفق أنماط يصعب اكتشافها، حيث تضم مجموعات فرعية من المدافن المنبثقة من المقابر الرئيسية.

ويرجح علماء الآثار أن عدد هذه المقابر يقدر بنحو 10 آلاف «نصب تذكاري»، ووفق للأنماط المتراصة مقدسة؛ إذ تشكّل «نمطاً غريباً يشبه مجرة»، وفق لورقة بحثية نشرتها مجلة PLOS One، في 7 يوليو وتداولتها بالتفاصيل مجلتا «Science Alert» و«Live Science».

كشف اثري

كما تشمل المعالم الأثرية لهذه المدافن المصنوعة من الحجر، هياكل مرتفعة نسبياً كتلك المنتشرة في عصور ما قبل التاريخ والتاريخ الإفريقي. وعبر البيانات التي وفرتها الأقمار الصناعية قام فريق من الباحثين برسم خرائط الآثار الجنائزية، فيما واجهوا صعوبة في تفسير البيانات.

من جهته، يرى ستيفانو كوستانزو، المؤلف الرئيسي للورقة البحثية أن «التحدي في تفسير بيانات هذه لحفريات لجنائزية يتمثل في غياب أي بيانات أثرية تقليدية عنها».

كما أوضح كوستانزو أنه «بمجرد النظر العين المجردة، يتضح أن مكان هذه القبور العنقودية كان مشروطًا بالعوامل البيئية، لكن ترتيبها المكاني يحمل معان أعمق».

كشف اثري

وكشفت تقنية النمذجة البيئية والأثرية أن المقابر الإسلامية «كانت تخفي عدة مجموعات فرعية تدور حول القبور الأم (بمعنى قبور رئيسية)» غير القابلة للتحديد والتي كانت بمثابة مراكز جذب لعمليات الدفن اللاحقة«.

كشف اثري

ويبدو أنها مدفوعة بالقدسية العامة للموقع والمسارات الاجتماعية للمجموعات المتنقلة التي لاتزال موجودة، بحسب «كونستانزو».

والنمذجة هي محاولة لتقليد الواقع البيئي أو الأثري رقميا ومحاكاته في تصميم افتراضي.

وفق المواصفات البيئية الافتراضية التي وفرتها تقنية النمذجة يبدو أن هذه المقابر الجماعية أقيمت في بيئة كانت بها مواد البناء متاحة بسهولة.

كشف اثري

إلى هذا أفاد فريق الباحثين بأن منطقة كسلا يسكنها شعب البجا، الذين لا يزالون يعيشون حياة قبلية؛ إذ يرجح الفريق أن هذه المقابر الجماعية هي عبارة عن مقابر قبلية عائلية لشعب البجا، لافتين إلى أنه يمكن أن الكشف عن المزيد من البيانات والمعلومات حول هذه المقابر المتميزة.

ويعتقد، فيليب ريريس، الباحث المشارك في الدراسة والمحاضر في النمذجة الأثرية والبيئية القديمة بجامعة «بورنماوث» الإنجليزية أن الكشف الأثري شمل مقابر من فترات زمنية مختلفة إلى حد كبير رغم انتمائها للأنماط ذاتها.

البجة أو البجا أو البجاة اسم يطلق على الشعب الذي يسكن ما بين ساحل البحر الأحمر ونهر النيل في السودان وعلى امتداد من الشمال مروراً بمنطقة مثلث حلايب، وجنوباً ما بين باضع وجزر دهلك إلى منطقة بركة في داخل الحدود الإرترية ومن ثم الامتداد غربا إلى قلع النحل والقلابات والقضارف والبطانة ونهر عطبرة في السودان، وهم من أقدم الشعوب الأفريقية يعود نسلهم إلى كوش ابن حام بن نوح. وقيل إلى سام بن نوح، وكانوا معاصرين لفراعنة مصر وفي حروب دائمة معهم.وفي مصر يوجد اقليه بيجاويه في محافظة البحر الاحمر وفي محافظة اسوان في خور ابوسبيره ومدينة اسوان وفي دراو في بلدة شطب البلد حيث معظم انشطتهم تتركز في الرعي.