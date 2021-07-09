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حمادة أنور: كان يستحق الفوز ببطولة أفريقيا على حساب الأهلي

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حمادة أنور: الزمالك كان يستحق الفوز ببطولة أفريقيا على حساب الأهلي حمادة أنور: كان يستحق الفوز ببطولة أفريقيا على حساب الأهلي

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قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كان يستحق الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية على حساب الأهلي.
وكان الأهلي توج ببطولة دوري أبطال افريقيا في النسخة الماضية بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين مقابل هدف.

وقال حمادة أنور، في تصريحات بيرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، إن «الزمالك كان هو الأحق للفوز ببطولة افريقيا على حساب الأهلي، فهو كان الأفضل من الناحية الفنية من الفريق الأحمر».

وأضاف: «عدم الاستقرار الإداري بنادي الزمالك، كان سببًا رئيسيًا في خسارة البطولة الافريقية، حيث كان هناك كلام كثير عن رحيل مجلس المستشار ، عقب نهاية البطولة، وهو ما أخذ كثيرًا من تركيز اللاعبين»

المصرى اليوم

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