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مصادر أمنية توضح حقيقة إجبار المواطنين علي شراء المستلزمات المرورية أثناء التراخيص

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مصادر أمنية توضح حقيقة إجبار المواطنين علي شراء المستلزمات المرورية أثناء التراخيص مصادر أمنية توضح حقيقة إجبار المواطنين علي شراء المستلزمات المرورية أثناء التراخيص

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كشفت مصادر أمنية حقيقة ما تم نشره على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن زعم أحد الأشخاص قيام وحدات المرور بإجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية بأسعار مضاعفة ووهمية لإنهاء إجراءات ترخيص مركباتهم، وإحتكار بيع تلك المستلزمات لتحقيق الأرباح بالمخالفة للقانون والدستور .

بالفحص تبين عـــدم صحـــة إدعـــاء المذكـــور، وأن كافة المبالغ المالية التي يتم تحصيلها مدرجة على المنظومة الإلكترونية بوحدات المرور، وفقاً لقانون المرور واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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