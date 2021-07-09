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صفق الإعلامي أحمد موسى على الهواء تقديرا لكلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة الخميس، بشأن سد النهضة الإثيوبي، قائلا «أن حديثه كان رائعا وشرح رسالة مصر باقتدار وعبر عن 100 مليون مصري».

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن كلمة وزير الخارجية سامح شكري تستحق الاحتفاء، لأنها عبرت عن الموقف المصري، «لو مجلس الأمن محلش القانون، الدولي يعطينا الحق ندافع عن حقوقنا».

كان سامح شكري، وزير الخارجية، قال في مجلس الأمن، إن مصر يتجاوز عددها 100 مليون نسمة تواجه تهديد وجودي حيث تم بناء بنيان هائل على نهر النيل وهو سد النهضة، كما أن خزان السد سيضيق شريان الحياة على المصريين وهناك خطر شديد مع الملء الثاني للسد، مؤكدا أنه ليس هناك بديل لمصر إلا حماية أمنها المائي القومي.

وتابع خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس، لمناقشة أزمة سد النهضة، أنه تم بناء هائل على شريان النيل يهدد حياة الملايين.

وأضاف أنه تم التحذير من مغبة السيطرة على نهر النيل، وتم مناشدة مجلس الأمن لتجنب تصاعد التوتر الذي يهدد السلم في المنطقة بسبب سد النهضة، مؤكدة أنه تم اللجوء لمجلس الأمن لإيمانها بالقانون الدولي لحل الأزمة والذي يجب عليه ضمان اتفاق عادل وملزم للدول الثلاث، وعلى المجلس الإدراك بمدى خطورة الموقف وأن يقوم بدوره بعدما رفضت إثيوبيا كل الحلول التوافقية بشأن السد.

وكشف سامح شكري عن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي الذي قال فيها في «عجرفة» إن نهر النيل أصبح بحيرة إثيوبيا، موضحا أن إثيوبيا شرعت في الملء المنفرد للسد.