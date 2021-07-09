من ضحايا «عنتيل الصعيد» زوجة رجل مهم .. الطبيب مارس الجنس مع 30 مريضة في غرفة الكشف

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كشفت مصادر قضائية تفاصيل جديدة في قضية طبيب بني مزار المعروفة إعلاميًا بـ«عنتيل الصعيد». وقالت إن جهات التحقيق قامت باستدعاء عدد من السيدات من منطقة بني مزار، والمناطق المجاورة لها بمحافظة المنيا، من بينهم زوجة رجل مهم، لسماع أقوالهم في الواقعة بعد أن اعترف «العنتيل» بأنه استقطابهن لممارسة الرذيلة معه داخل عيادته الخاصة بالعلاج الطبيعي وأمراض السمنية.

وقالت المصادر لـ«المصري اليوم» إن جهات التحقيق المختصة، لم تتلق حتى الآن أي بلاغات من أزواج السيدات يتهموهن بالزنا، لذلك سيتم الاستماع إلى أقوال السيدات اللاتي ظهرن مع «عنتيل الصعيد» فقط وطبقا للقانون لن يتم توجيه لهن ارتكاب جريمة الزنا إلا من خلال دعوى من الزوج.

وقالت التحريات إن «عنتيل الصعيد» يعمل طبيب، علاج طبيعي وأمراض سمنة مارس الجنس على مدار سنتان مع أكثر من 30 سيدة داخل عيادته الخاصة، بمنطقة بني مزار وتصويرهن في أوضاع مخل، وجددت النيابة العامة حبس الطبيب «امجد. و» واخرين، كما قررت حبس 4 متهمين في نفس القضية قاموا بنشر الفيديوهات الجنسية على صفحات التواصل الاجتماعي «توتير» مقابل مساومة الطبيب للحصول منه على مبالغ مالية مقابل عدم نشر هذه الصور.

وذكر التحريات بان المتهم حضر جلسة اليوم مع 4 متهمين قاموا بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية، وطلبت جهات التحقيق استكمال التحريات عن نشاط الطبيب والشقة التي قام باستئجارها لتصوير هذه المقاطع فيها .

كانت مصادر أمنية عن القبض على 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون، وقاموا بكشف المستور بعد رفض ابتزازهم له والاستجابة لمطالبهم في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر على فضائحه.