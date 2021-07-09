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عبد المنعم سعيد: إثيوبيا تعتبر نهر النيل سياديا لها وليس دوليا..

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عبد المنعم سعيد: إثيوبيا تعتبر نهر النيل سياديا لها وليس دوليا.. فيديو عبد المنعم سعيد: إثيوبيا تعتبر نهر النيل سياديا لها وليس دوليا..

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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، إن إثيوبيا تعتبر نهر النيل سياديا لها وليس دوليا.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن كانت على إستعداد المشاركة في بناء سد إثيوبيا للتنمية.

وتابع الدكتور عبدالمنعم سعيد، أن إثيوبيا تريد الهروب من فضيحة دولية لذلك تعترض على تدخل مجلس الأمن، موضحا أن المحددات المصرية ترتكز على أن مجلس الأمن له صلة بالملف لأنه معني بالأمن والسلم الدوليين، والمحدد الثاني أن نهر النيل نهر دوليا ولا يجوز القيام بإجراءات أحادية من أي دولة.

وأشار سعيد، إلى أن سامح شكري وزير الخارجية فضح النظام الإثيوبي في مجلس الأمن أمام المجتمع الدولي، في ظل أن ما تقوم به إثيوبيا في السد إنعكاس للفشل الداخلي بها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تطلب إتفاق دولي ملزم وقانوني في ملف السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن مندوب فرنسا تحدث بصورة جيدة، ومندوب المكسيك وما ظهر في مجلس الأمن من كلمات، هو توافق على العودة إلى المفاوضات مرة أخرى.

المصرى اليوم

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