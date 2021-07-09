طرح أكبر مدينة مائية ترفيهية في قيا جنوب شرقي الطائف

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"السبيعي: مقبلون على مرحلة استثمارية كبيرة ضمن رؤية 2030

زار عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عددًا من المحافظات والمراكز بحثًا عن الفرص الاستثمارية ضمن جولة استكشافية هذا الأسبوع شملت عددًا من المواقع الاستثمارية.

وزار نادي التجار والتجارة مركز قيا جنوب شرقي الطائف بحثًا عن فرص استثمارية تحقيقًا لتطلعات قيادة هذه البلاد واستجابةً لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

واطلع الوفد، والذي يتقدمه رجل الأعمال فواز باشراحيل، على عدد من المبادرات والمشروعات النوعية التي عرضتها بلدية قيا في زيارتهم لها.

وأوضح رئيس بلدية قيا المهندس عبدالله السبيعي خلال لقائه بالوفد، أن بلدية قيا تدعم الحراك الاستثماري والمشروعات السياحية والتي تأتي موائمةً لرؤية القيادة حيث تحظى بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومتابعة من أمين الطائف المهندس الدكتور أحمد القثامي، والذي أكد أن الطائف مقبلةً على مرحلة استثمارية كبيرة ضمن رؤية 2030 وتحقيقًا لتطلعات القيادة، دعمًا للوطن وبحثًا عن الفرص.

وعرضت البلدية فرصها الاستثمارية، حيث تأتي من ضمنها المدينة المائية كأكبر مدينة، فيما ناقش الوفد المشروع من جوانب شتى، متمنين أن يكون أحد المشروعات النوعية الواعدة يليها فرص استثمارية.

واستمع رجال وسيدات الأعمال عن المميزات والتي عرضها رئيس مركز قيا ورئيس المجلس البلدي والتي جعلت من مدينة " قيا" وجهة سياحية ومنطقة جاذبة للاستثمار.

ويلعب الموقع الجغرافي كتوسطها بين مصيفين من أهم مصايف المملكة الطائف- الباحة دورًا كبيرًا في جذب الزوار والسياح، كما تميزت باعتدال الأجواء وتنوع التضاريس بين جبلية وسهول وصحراء.

ويقع مركز قيا على مسافة 75 كم جنوب شرق الطائف متوسطًا طريق الجنوب المزدوج، وبه عدد كبير من الإدارات الحكومية والأهلية، وتوفر أهم الخدمات؛ صحية وتعليمية وبلدية وغيرها، كما تتوفر المياه المحلاة بكميات كافية، حيث تم إنشاء خزانين بسعة إجمالية تقدر بنحو20 ألف متر مكعب.