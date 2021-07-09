«الزهراء لائق» أتمنى أن أصبح طبيبة لقهر السرطان الذي قضى على والدي (صور)

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لم تتأخر عن دورها الوطني في المشاركة بمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، لتقرأ آيات من الذكر الحكيم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الزهراء حلمى قنديل، الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمعهد فتيات أبوزيادية، بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والحاصلة على الصوت الماسى والمركز الأول على مستوى العالم في حفظ القرآن الكريم، يتيمة الأب، توفى والدها في 23 فبراير 2007م، وكان عمرها 3 سنوات وكان شقيقها عمره عبدالرحمن 3 أشهر، تعانى أسرتها من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، فهي تقطن ووالدتها وشقيقها في منزل جدتها لأمها، وبرغم ذلك إلا أنها كانت تصر على مواصلة نجاحات كثيرة وتحولت حديث العالم كله.

قالت الزهراء لايق قنديل: «بفضل الله تعالى حفظت القرآن الكريم ترتيلًا وتجويدًا، في كتاب القرية ومحافظيها الشيخ أحمد طلال وشقيقيه محمد وعمرو طلال محفظي القرآن الكريم بكتاب القرية»، مؤكدة على أن والدها توفاه الله في 23 فبراير 2007م، وكانت طفلة تتذكر ذلك اليوم الذي توفى فيه بعد عناء من ورم سرطاني خبيث، ومنذ ذلك اليوم ترك في نفسها دافعًا للنجاح، والتمسك بكتاب الله.

وأضافت الزهراء، انها التحقت بمعهد القرية لتتعلم أصول دينها، وتعلمت بكتاب القرية على يد مشايخ أجلاء عظام علموها كيفية حفظ وتلاوة القرآن وكذلك حفظت الـ40 النووية، وبعض أحاديث رياض الصالحين، وبعض المتون كمتن تحفة الأطفال، والجزرية، وغيرهم.

وقالت الزهراء، إنها تعلمت القرآن بالمقامات الصوتية، وكان الفضل لله ثم دار أزهري بالشباسية للمشايخ أحمد طلال ومحمد طلال، وعمرو طلال من أبناء قريتها، مؤكدة أن الشيخ أحمد طلال عرف أن هناك مسابقة للأصوات الجميلة من حفظة القرآن الكريم، وتقدم بأوراقها، فخاضت مسابقات على مستوى المحافظة والجمهورية وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وتم تصعيدها المسابقات النهائية بدولة قطر ثلاث سنوات متتاليات ممثلة مصر في تلك المسابقة، وحصلت على الصوت الماسى على مستوى العالم في المسابقة التي أقيمت في مصر برئاسة الدكتور أحمد عيسى المعصراوى، وكانت تتوجه من قريتها أسبوعيًا مع شيخها للقاهرة لتعلم المقامات، وحصلت على الدرجة النهائية في مسابقة المعاهد الأزهرية، وبداية خوضها المسابقات في مسابقة الخرافى وحصلت على الدرجة النهائية بها، كما خاضت الكثير من المسابقات في كلا من محافظة البحيرة والشرقية والإسكندرية والدقهلية، والقاهرة، والجامع الأزهر.

وقالت الزهراء، إنها تتمنى أن تكون طبيبة تخصص أورام لتعالج المرضى خاصة أورام السرطان، حتى لا تتكرر مأساة والدها مع أحد، مؤكدة على أن بداخلها أمل كبير في تحقيق حلمها، كما حقق الله لها التفوق في مسابقات القرآن الكريم، لعلها ترد لوالدتها جزء بسيط من سهرها وآلامها وتحملها الكثير لتربيها وتربى شقيقها عبدالرحمن الذي يدرس في الصف السادس الابتدائى.

وأضافت الزهراء، أنها تنصح كل يتيم أن يتخذ من يتمه دافعاً للتفوق وإثبات الذات حتى ولو كانت الظروف المادية صعبة، فالصبر والتحمل سيصل الإنسان إلى مايريد، كما يجب على اليتيم أن يواجه كل صعوبات الحياة بأمل، مؤكدة على أنها تتذكر والدها كثيرًا وتبكى وتتألم لفراقه، لأن وجود الأب أمر هام في حياة الطفل، خاصة البنت التي تكون أقرب لأبيها ولكن عزاءها الوحيد أن الله ربط على قلبها ويوفقها في حياتها .

وقالت الزهراء، إن القنوات الفضائية استضافتها عدة مرات ومنها القناة الثانية المصرية، والمحروسة، والمديح والمجد خطب، كما أن لها الكثير من المقاطع المسجلة بالصوت والصورة عبارة عن قرآن مرتل ومجود وإنشاد ومديح، وتعتبر أن كل ذلك معونة من الله على ما فقدته في حياتها.

من جانبه أكد الشيخ أحمد طلال، أن الزهراء حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة لأعوام سبعة على التوالي منذ عام 2014 حتى 2021، كما حصلت على المركز الأول عالميا، في مسابقة الصوت الماسي عام 2015، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية عام 2016، وحصلت على المركز الأول في مسابقة طلائع أون لاين بوزارة الشباب والرياضة وتم تكريمها من وزير الشباب والرياضة ،وتعددت المسابقات على مستوى الجمهورية وحصلت على المركز الأول.

وأضاف الشيخ أحمد طلال، أنها شاركت في اقامة الحفلات الدينية بالجامع الأزهر الشريف، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، وأنشدت كلمات الدكتور أحمد عمر هاشم بمناسبة مرور ألف و81 سنة على انشاء الأزهر الشريف، كما أنشدت كلمات في حب مصر.

من جانبه أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بابنة قرية الشبابية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الزهراء لايق، والتي تلت آيات من الذكر الحكيم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، أثناء انعقاد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي. وأكد محافظ كفر الشيخ أنه يجب الاهتمام بمثل تلك النماذج المشرفة ليست للمحافظة فقط ولكن لمصر كلها، مشيرة إلى أنه سيكرم الزهراء ،وأنه وجه بمشاركتها في كافة الأنشطة والمناسبات الوطنية والدينية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحرص على تلاوة القرآن وحفظه له أثر كبير على حياة المسلم، وظهر ذلك واضحا على حياة الزهراء، مؤكداً أنه وجه باكتشاف المواهب وتشجيعها سواء بمدارس المحافظة أو بالمعاهد الأزهرية أو بمراكز الشباب والرياضة، مؤكداً أنه يوجه التحية والتقدير لوالدة الزهراء ومشايخها ،وكل من ساهم في تنمية موهبتها، متمنيا لها مزيد من التفوق، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وأثنى محافظ كفر الشيخ، على المواهب التي أثبتت نفسها، مؤكداً أن الريف المصري مليء بالمواهب، وأنه يقدم التحية لهؤلاء الأطفال بأعمارهم، الكبار بمكانتهم وصوتهم الذي وهبهم الله إياه، وأنه قرر تكريم تلك المواهب، وتكريم الشيخ أحمد طلال الذي اجتهد لإخراج تلك المواهب للنور، وأن يصلوا للعالمية فهذا أمر يستحق الإشادة، مؤكداً أنه يرسل لهم رسالة شكر وتقدير وحب وتقدير لهم، لأدائهم المتميز لأنه استمع لصوتها المتميز وأصوات زملائها، مشيراً إلى أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يقدر ويكرم أبنائه من الموهوبين، والدليل مشاركتهم في العديد من المناسبات منها الاحتفال بمرور 1080 سنة على إنشاء الأزهر الشريف، وعودة المصلين للمساجد.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، كرما الزهراء في أكتوبر 2020، لحصولها على عدد من المراكز على مستوى العالم والمستوى المحلي.

الزهراء لائق

الزهراء لائق

الزهراء لائق