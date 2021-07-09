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.. أغرب نهاية لسولفة هؤلاء الهنود

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بالفيديو.. أغرب نهاية لسولفة هؤلاء الهنود .. أغرب نهاية لسولفة هؤلاء الهنود
بعد يوم عمل طويل وشاق

بالفيديو.. أغرب نهاية لسولفة هؤلاء الهنود

بعد يوم عمل طويل وشاق، جلس هؤلاء الهنود في هدوء يسولفون أمام مجمع مساكن بمدينة جام نجر غربي الهند، ولكن من بعيد جاء ما لم يتوقعه الرجال، فقطع عليهم أمسيتهم وكاد يتسبب بإصابتهم.

وحسب موقع "ايتم فيكس" للفيديو، حدثت هذه الواقعة الغريبة بعد منتصف ليلة 23 يونيو الماضي، في مدينة جام نجر بولاية غوجارات غربي الهند.

ويظهر الفيديو ستة رجال وقد جلسوا في الشارع يتحدثون ويتسامرون خلال أمسية حارة، كان اثنان منهم جالسين على دراجات نارية، لكن بدأ الرجال ينتبهون إلى شيء قادم من بعيد.

وفجأة نشاهد ثلاث أبقار تجري نحو الرجال مذعورة، وكأن هناك من يطاردها، وفي لحظة واحدة يرتبك الجميع، وتجري الأبقار بين الرجال، لكن بقرة منهم تقفز فوق رجل جالس على دراجة، وتسقط الدراجة والرجل المذعور أرضًا، ولكن بعدها يلملم الرجال أنفسهم، دون أن يحاول أحد اعتراض الأبقار أو ما تفعله، لتنتهي الأمسية نهاية غريبة دون أن نعرف لماذا كانت الأبقار تجري أو ماذا حدث بعد ذلك.

يُذكر أن البقرة حيوان مقدس يحظى باحترام كبير لدى طائفة كبيرة من الهنود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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