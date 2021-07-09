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شكري عقب جلسة مجلس الأمن: إثيوبيا لم تظهر أي نية حول التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة ()

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شكري عقب جلسة مجلس الأمن: إثيوبيا لم تظهر أي نية حول التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة (فيديو) شكري عقب جلسة مجلس الأمن: إثيوبيا لم تظهر أي نية حول التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة ()

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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن إثيوبيا لم تظهر أي نية سياسية حول التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن إجراءات إثيوبيا الأحادية لملء سد النهضة تهدد أمن والسودان ومعيشة عشرات الملايين من السكان.

وأضاف شكري، عقب جلسة مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، إن مجلس الأمن يمكن أن يضطلع بمسؤولياته في مسألة سد النهضة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وصمته عن ذلك يُعد إهمالًا، مؤكدا على أننا واثقون من أن مجلس الأمن سيضطلع بمسؤوليته ويتناول قضية سد النهضة من منظور الدبلوماسية الوقائية

وتابع شكري: أي طرف يرفض قيام مجلس الأمن بدوره في حل أزمة سد النهضة عليه تقديم تبرير لذلك، وعلى إثيوبيا احترام ميثاق الأمم المتحدة وبلادنا مستمرة في مرونتها بشأن قضية سد النهضة وسنحمي سبل عيش المصريين، وسنواصل إبداء المرونة في أزمة سد النهضة ولكن علينا حماية مصدر حياة المصريين.

وأكد وزير الخارجية إلى أنه لا أساس لمظلومية إثيوبيا للتهرب من التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وعلى إثيوبيا احترام القانون الدولي والتوقف عن التعنت ولابد أن تكون أي جولة قادمة وفقا لإطار زمني محدد، مشيرا إلى أن استمرار ملء سد النهضة بشكل أحادي يجعل المفاوضات مع إثيوبيا بشأنه غير فعالة.

المصرى اليوم

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