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الجيزة ترفع 400 طن مخلفات من أرض فضاء بهضبة الأهرام

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الجيزة ترفع 400 طن مخلفات من أرض فضاء بهضبة الأهرام الجيزة ترفع 400 طن مخلفات من أرض فضاء بهضبة الأهرام

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دفعت محافظة الجيزة بمعدات وفرق النظافة لرفع المخلفات والرتش الموجودة بإحدى قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع المخلفات أولا بأول ورفع مستوى النظافة بالقطاع .

وأوضحت المحافظة أن هيئة النظافة والتجميل دفعت بـ١٠ معدات متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة لرفع مخلفات ورتش بالقطعة ١٠٤ بهضبة الأهرام، حيث تم رفع ٢٠ نقلة بالمعدات بإجمالي ٤٠٠ طن، وتم تحويل قطعة الأرض إلى جراج للسيارات لخدمة القاطنين بالمنطقة، بمتابعة من شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

المصرى اليوم

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