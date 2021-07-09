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«شريف المخيف».. 18 هدفًا بقميص الأهلي في الموسم الجاري

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«شريف المخيف».. 18 هدفًا بقميص الأهلي في الموسم الجاري «شريف المخيف».. 18 هدفًا بقميص الأهلي في الموسم الجاري

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رفع محمد شريف، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، أهدافه مع فريقه في الموسم الجاري إلى الرقم 18 في كل المسابقات، بعد عودته من الإعارة من صفوف إنبي في الموسم الجاري.

وسجل محمد شريف هدف تعزيز الانتصار للأهلي في شباك المقاولون مع صافرة نهاية مباراة الليلة، التي حسمها المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

وتساوى محمد شريف مع أشرف بن شرقي، جناح ، بـ12 هدفًا لكل منهما في الدوري هذا الموسم، خلف أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا الذي يعتلي قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

كان شريف قد سجل 12 هدفًا مع الأهلي بالدوري هذا الموسم، كما أحرز 5 أهداف في دوري أبطال إفريقيا آخرها في مرمى الترجي التونسي بإياب نصف النهائي، كما أحرز هدفًا في السوبر الإفريقي بمرمى نهضة بركان.

المصرى اليوم

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