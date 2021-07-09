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وزير الخارجية: نطالب مجلس الأمن بإصدار قرار سياسي بناء لإعادة مفاوضات سد النهضة

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وزير الخارجية: نطالب مجلس الأمن بإصدار قرار سياسي بناء لإعادة مفاوضات سد النهضة وزير الخارجية: نطالب مجلس الأمن بإصدار قرار سياسي بناء لإعادة مفاوضات سد النهضة

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قال سامح شكري وزير الخارجية إن تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار سياسي بناء لإعادة المفاوضات بشأن سد النهضة .

وأضاف وزير الخارجية أثناء كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن أزمة سد النهضة اليوم، أن مصر حذرت من مغبة الاستحواذ على النيل، لافتًا أن مرجع ومصدر أزمة سد النهضة سياسي بامتياز.

وأكد شكري أن إثيوبيا تريد تسييس مياه النسل، مشيرًا إلى أن التعنت الإثيوبي أحبط كل الجهود المبذولة لتسوية أزمة سد النهضة.

وأضاف شكري أن إثيوبيا تتوهم إمكانية هيمنتها على نهر النيل، لافتًا أن مصر حذرت من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على مياه النيل.

السلوك الفج من الجانب الإثيوبي يجسد سوء النية من قبل إثيوبيا في تحدي سافر للاتفات والمواثيق الدولية.

ولفت زير الخارجية إلى ان إثيوبيا شرعت في الملء المنفرد لسد النهضة دون مراعاة للقوانين والأعراف، لافتًا إلى الموقف المصري تجاه أزمة سد النهضة اتسم بضبط النفس.

واضاف شكري خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس الامن جلسة مجلس الأمن، المنعقدة اليوم، بشأن أزم د النهضة مصر تبنت بصدق مبادرة رئيس الاتحاد الأفريقي لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد من أجل حل الأزمة رغم العجرفة الإثيوبية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء «سد النهضة» من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

المصرى اليوم

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