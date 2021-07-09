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السودان في مجلس الأمن: سد النهضة يهدد نصف الشعب السوداني وكل الشعب المصري

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السودان في مجلس الأمن: سد النهضة يهدد نصف الشعب السوداني وكل الشعب المصري السودان في مجلس الأمن: سد النهضة يهدد نصف الشعب السوداني وكل الشعب المصري

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قالت وزيرة الخارجية السودانية أمام مجلس الأمن، مريم صادق المهدي، إن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل مسألة بالغة الأهمية للسودان.

وأوضحت خلال الجلسة الخاصة حول السد بمجلس الأمن، أنها تعرب عن تقديرها لدور الاتحاد الأفريقي في عملية التفاوض حول السد وتؤكد على أهمية إيجاد حل عادل ومنصف وترتضية جميع الأطراف.

وأكدت أن السودان دعمت من البداية سد النهضة لكن دون الإضرار بحقوق دول المصب، مؤكدة أنها تعترف وتقر بحقوق إثيوبيا في استغلال مياه النيل.

وأشارت إلى أنه يجب الالتزام بالأعراف والقوانين الخاصة بالملء وتشغيل السدود، مشددة على أهمية تشغيل السد بموجب اتفاق ملزم حتى لا يضر نصف سكان السودان ولك سكان .

وأكدت أن فوائد سد النهضة تتحول إلى مخاطر حقيقة بدون التواصل إلى اتفاق حول ملئه وتشغيله.

وأوضحت أنه يجب حماية الأمن البشري والاستراتيجي للسودان.

وأكدت أن وجود سد النهضة على حدود السودان بدون اتفاق حول إدارته يشكل خطورة على أرواح الشعب السوداني.

وأكدت أن الملء الأحادي إهانة لكرامة الشعب السوداني، وأن عدم توافر المعلومات الكافية عن كيفية ملء السد يهدد سلامة سد الروصيرص.

وأوضحت أن إثيوبيا تستغل قدرتها المنفردة في إدارة السدود المقامة على أراضيها في تهديد أمن وسلامة المواطنين السودانيين.

المصرى اليوم

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