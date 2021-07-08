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جي بي سي نيوز :- يجري وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، زيارة لبيروت تستمر يوما واحد "لبحث الأزمة السياسية" في البلاد، بحسب السفارة القطرية وقناة "الجزيرة".

وجراء خلافات بين رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، يعجز لبنان منذ أكثر من 7 أشهر عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

وقالت السفارة القطرية لدى بيروت، في بيان، إن "آل ثاني" سيلتقي كلا من عون والحريري ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، وقائد الجيش، العماد جوزاف عون.

فيما ذكرت قناة "الجزيرة" القطرية أن لقاءات "آل ثاني" في بيروت تأتي في إطار مساعي قطر للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية بلبنان.

وخلال استقباله بشكل منفصل كل من الحريري ودياب في الدوحة، حثّ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤخرا، الأطراف السياسية في لبنان على تغليب المصلحة الوطنية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة، لإرساء الاستقرار في البلاد.

وتزيد أزمة تشكيل الحكومة الأوضاع سوءا في بلد يعاني أزمة اقتصادية حادة، منذ نهاية 2019، مع هبوط يومي لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، حيث بلغ في السوق الموازية (غير الرسمية) قرابة 17 ألف ليرة لكل دولار، مقارنة بـ1510 في السوق الرسمية، بالإضافة إلى انهيار القدرة الشرائية للسكان.

​​​​​​​ويعد لبنان ساحة صراع بين مصالح دول إقليمية وغربية، وهو ما يرفع من مستوى تعقيد أزماته.

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