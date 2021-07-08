مندوب فرنسا بمجلس الأمن: الثقة تبددت بين أطراف أزمة سد النهضة بعد 10 سنوات من التفاوض

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أكد المندوب الدائم لفرنسا بمجلس الأمن، ورئيس الجلسة لهذا الشهر، نيكولا دو ريفيير، أن الثقة بين أطراف أزمة سد النهضة تبددت في تسوية أزمة سد النهضة بعد 10 سنوات من التفاوض.

وأوضح أن مجلس الأمن مهتم بالتحديات التنموية التي تواجه كلًّا من مصر والسودان وإثيوبيا، وأن الحل الوحيد هو الحوار بينهم.

وأشار إلى أنه يشيد بجهود الاتحاد الإفريقي في التوصل لتسوية أزمة سد النهضة، مؤمنًا بأن أطراف قضية السد قادرة على التوصل إلى اتفاق حول ملئه وتشغيله.

ودعا مندوب فرنسا أطراف الأزمة لعدم اتخاذ إجراءات تقوض المفاوضات، موضحًا أن الإرادة السياسية الرامية لحل الأزمة هي ما جعلت أطراف الأزمة يلجأون لمجلس الأمن لتجنب التصعيد بينهم.