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وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: سلوك إثيوبيا الفج يجسد سوء نيتها

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وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: سلوك إثيوبيا الفج يجسد سوء نيتها وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: سلوك إثيوبيا الفج يجسد سوء نيتها

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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن السلوك الفج من الجانب الإثيوبي يجسد سوء النية من قبل إثيوبيا في تحدٍ سافر للاتفاقات والمواثيق الدولية.

وأضاف شكري أن حذرت من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على مياه النيل من قبل إثيوبيا.

ولفت وزير الخارجية إلى أن إثيوبيا شرعت في الملء المنفرد لسد النهضة دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية، لافتًا إلى أن الموقف المصري تجاه أزمة سد النهضة اتسم بضبط النفس.

وذكر شكري، خلال كلمته التي ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم، بشأن أزمة سد النهضة، أن مصر تبنت بصدق مبادرة رئيس الاتحاد الإفريقي لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد من أجل حل الأزمة رغم العجرفة الإثيوبية.

المصرى اليوم

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