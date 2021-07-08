أخبار عاجلة

دودين : نحقق في حالة وفاة داخل مستشفى الجاردنز -
"سراج " يخسر البرونزية.. و"حماد" الجودو يفتتح مشاركته غداً -
لبنان يتهم إسرائيل بسرقة 500 ماعز من راعي جنوب البلاد -
وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن -
«النواب» يوافق على المادة 10 من «الثروة السمكية» بمنح القائمين على القانون الضبطية القضائية -
«النواب» يوافق على منح مجلس «حماية البحيرات» سلطات مطلقة في إدارة شؤونه -
سمير كمونة ينتقد موسيماني -
هل تكون فرصته الأخيرة؟ .. لاعب الأهلى تحت أعين موسيماني أمام الإنتاج -
مجلس مدينة قنا يشن حملة تفتيشية علي المباني المخالفة -
افتتاح إدارتي المواقف ومباحث المرور بمجمع مواقف سيارات الأجرة في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط بناء مخالف و50 شيشة خلال حملات في الهرم وشمال الجيزة

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي الهرم حملات لرفع إشغالات المحلات والمقاهي المخالفة للتعليمات وتقدم خدمه الشيشة للمواطنين استهدفت شوارع الأربعين من اللبيني هرم- المنشية الرئيسي- كفر طهرمس، تم خلالها إزالة عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة وضبط 15 شيشة، وحوالي 100 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي وترابيزات للتعدي على الطريق العام، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم وقف أعمال بناء مخالف وفك وتكسير الشدة الخشبية بالكامل من شارع عبدالونيس سعد من شارع المجزر الآلي هرم للتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، وتمت مصادرة الونش بالكامل ومواد الإنشاء، كما تم أيضا مصادرة ونش تشوين طوب بدون ترخيص بشارع اللبيني في شارع الهرم الرئيسي، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شن حي شمال الجيزة حملات على المقاهي بشوارع قطاع المنيرة الشرقية، وكورنيش النيل والغيط وزكي مطر تم خلالها ضبط 35 شيشة بمقاه مخالفة، واتُخذت الإجراءات القانونية حيالهم، بمتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«النواب» يوافق على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية

«النواب» يوافق على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية

زعيم الأغلبية بالبرلمان: المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة.. ونتفهم مشاكلها

زعيم الأغلبية بالبرلمان: المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة.. ونتفهم مشاكلها

استشاري يكشف كيفية التعامل مع السمنة البسيطة

استشاري يكشف كيفية التعامل مع السمنة البسيطة

الرئيس الإيراني الجديد: قطر دولة شقيقة وشريكة إقليمية.. وأولوية حكومتنا مع الجيران

الرئيس الإيراني الجديد: قطر دولة شقيقة وشريكة إقليمية.. وأولوية حكومتنا مع الجيران