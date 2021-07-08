ضبط بناء مخالف و50 شيشة خلال حملات في الهرم وشمال الجيزة

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شن حي الهرم حملات لرفع إشغالات المحلات والمقاهي المخالفة للتعليمات وتقدم خدمه الشيشة للمواطنين استهدفت شوارع الأربعين من اللبيني هرم- المنشية الرئيسي- كفر طهرمس، تم خلالها إزالة عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة وضبط 15 شيشة، وحوالي 100 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي وترابيزات للتعدي على الطريق العام، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم وقف أعمال بناء مخالف وفك وتكسير الشدة الخشبية بالكامل من شارع عبدالونيس سعد من شارع المجزر الآلي هرم للتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، وتمت مصادرة الونش بالكامل ومواد الإنشاء، كما تم أيضا مصادرة ونش تشوين طوب بدون ترخيص بشارع اللبيني في شارع الهرم الرئيسي، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شن حي شمال الجيزة حملات على المقاهي بشوارع قطاع المنيرة الشرقية، وكورنيش النيل والغيط وزكي مطر تم خلالها ضبط 35 شيشة بمقاه مخالفة، واتُخذت الإجراءات القانونية حيالهم، بمتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال.