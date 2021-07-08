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حفر خط الطرد للصرف الصحى بمحطة الرفع الرئيسية بالزينية في الأقصر

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حفر خط الطرد للصرف الصحى بمحطة الرفع الرئيسية بالزينية في الأقصر حفر خط الطرد للصرف الصحى بمحطة الرفع الرئيسية بالزينية في الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على المشروعات القومية.. وأوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه جارى العمل في حفر خط الطرد للصرف الصحى الذي يربط محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحرى حتي مدخل العصارة على مسافة 300 متر تقريبا .

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري بتمهيد طريق مدخل مدرسة الشيخ الشعراوي ومحطة الرفع الرئيسية بحضور أشرف سعيد خليل رئيس قرية المدامود بحرى وحميلي عبدالرحمن سكرتير القرية .

كما قامت هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الصعايدة بالاشراف على اعمال حملة نظافة على مستوى القرية وتم رفع حوالى 5 طن من المخلفات والتراكمات .

المصرى اليوم

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