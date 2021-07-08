تموين الأقصر: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى

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رفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بتوفير الأمن الغذائي للمحافظة وكذلك المرور على المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والأسواق خلال فترة العيد للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوفير كافة المستلزمات لكافة المواطنين من سلع غذائية وغير غذائية ومواد بترولية وبوتاجاز وغيرها من السلع بالأسعار المناسبة والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات وتوافر اسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين بأنواعه.
أوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، وضع خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة ما قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك.. وشدد وكيل الوزارة على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التابعة للمديرية، للمتابعة والرقابة على توافر مستلزمات العيد، بجانب متابعة توافر كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية والمخابز الإفرنجية ومحال الحلويات والاسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها.
وأضاف أنه تم عدد من الحملات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر كافه مستلزمات العيد، والتشديد على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأشار إلى انه جاري التجهيز لصرف حصص ثلاثة أيام مقدما للمخابز البلدية طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل مخابز وقيام المطاحن بصرف كميات الدقيق طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من الدقيق التمويني 82% للعمل خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى رصيد استراتيجي بكل مخبز بما يعادل حصه يومين لضمان توافر الخبز البلدي المدعم خلال ايام عيد الأضحى المبارك.