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تموين الأقصر: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى

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تموين الأقصر: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى تموين الأقصر: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى

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رفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بتوفير الأمن الغذائي للمحافظة وكذلك المرور على المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والأسواق خلال فترة العيد للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوفير كافة المستلزمات لكافة المواطنين من سلع غذائية وغير غذائية ومواد بترولية وبوتاجاز وغيرها من السلع بالأسعار المناسبة والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات وتوافر اسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين بأنواعه.

أوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة بالأقصر، وضع خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة ما قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك.. وشدد وكيل الوزارة على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التابعة للمديرية، للمتابعة والرقابة على توافر مستلزمات العيد، بجانب متابعة توافر كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية والمخابز الإفرنجية ومحال الحلويات والاسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها.

وأضاف أنه تم عدد من الحملات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر كافه مستلزمات العيد، والتشديد على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى انه جاري التجهيز لصرف حصص ثلاثة أيام مقدما للمخابز البلدية طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل مخابز وقيام المطاحن بصرف كميات الدقيق طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من الدقيق التمويني 82% للعمل خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى رصيد استراتيجي بكل مخبز بما يعادل حصه يومين لضمان توافر الخبز البلدي المدعم خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

المصرى اليوم

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