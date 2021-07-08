ترتيب هدافى الدورى المصرى 2021 بعد مباريات اليوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا احتلاله لصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 15 هدافا.

وأقيم اليوم الخميس مبارتان ضمن منافسات الجولات المؤجلة من فاعليات الدوري المصري الممتاز حيث تعادل الإنتاج الحربي وبيراميدز بنتيجة 2-2، فيما تمكن الأهلي من هزيمة المقاولون العرب بهدف دون رد.

وتمكن محمد شريف من تسجيل هدف في لقاء ذئاب الجبل ليصل إلى الهداف رقم 12 ويواصل منافسة أحمد ياسر ريان ويتساوى مع أشرف بن شرقي جناح الزمالك الذي يمتلك 12 والثلاثي أصحاب الـ11 هدفا (عمر كمال - أحمد سمير)

اللاعب عدد الاهداف أحمد ياسر ريان 15 أشرف بن شرقي 12 محمد شريف 12 عمر كمال 11 أحمد سمير 11 مصطفى فتحي 10 عمرو جمال 10

.