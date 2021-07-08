اختتام فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بـ«إعلان القاهرة»

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أعلنت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة اليوم ختام فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة التى استضافتها ونظمتها مصر حول «المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى ظل جائحة كورونا وما بعدها«بإصداراعلان القاهرة الذي تضمن اربعة عشر قرار مقدمين من وزراء دول مجلس التعاون الإسلامي.

وتم اعتماد قرارات إعلان القاهرة في الجلسة الختامية التي عقدت بالعاصمة الإدارية مساء اليوم. التي ركزت على تنمية وتمكين المرأة والحفاظ علي مكتسبات المراة وحمايتها خاصة بعد تفشي فيروس كورونا.

قرارات الختام الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لدول مجلس التعاون الإسلامي:

القرار الأول بشأن تنمية المرأة الفلسطينية مقدم من دولة فلسطين.

والقرار الثاني بشأن حماية وتمكين المرأة في الدول الأعضاء للتكيف والتعافي أثناء الأوبئة الطارئة والظروف الاستثنائية مقدم من المملكةالعربية السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت.

القرار الثالث بشأن استدامة المكتسبات في مجال النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

القرار الرابع بشأن وضع السياسة الجنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي مقدم من بوركينا فاسو.

القرار الخامس بشأن ادماج منظور المساواة بين الجنسين في استراتيجية وسياسات كوفيد-19 مقدم من مصر، بنغلاديش، بوركينا فاسو.

القرار السادس بشأن اللجنة الاستشارية للمرأة المنبثقة عن المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة في الدول الأعضاء في منظمةالتعاون الإسلامي مقدم من بوركينا فاسو.

والقرار السابع بشأن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة مقدم من مصر، الغابون.

القرار الثامن بشأن استثمار الخطاب الديني والاعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة مقدم من مصر.

القرار التاسع بشأن تنسيق تعميم منظور المساواة بين الجنسين داخل منظومة التعاون الإسلامي مقدم من مصر.

القرار العاشر بشأن العمل المشترك لدعم اللاجئات والنازحات مقدم من تركيا.

القرار الحادي عشر بشأن تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشابات مقدم من تركيا.

القرار الثاني عشر بشأن تعميم الحماية الاجتماعية على النساء والفتيات مقدم من المغرب.

القرار الثالث عشر بشأن جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات النساء مقدم من تركيا.

القرار الرابع عشر حول مكان وتاريخ انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري حول المرأة.