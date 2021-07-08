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الأهلي يهزم المقاولون بثنائية شريف ومحسن

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الأهلي يهزم المقاولون بثنائية شريف ومحسن الأهلي يهزم المقاولون بثنائية شريف ومحسن

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تمكن الأهلي من هزيمة مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد في إطار المباريات المؤجلة من فعاليات الجولة 26 للدوري المصري الممتاز.

شهد اللقاء تراجعا دفاعيا كبيرا من جانب رفاق عماد النحاس وضغطا أحمر مستمرا ولكن دون خطورة في أغلب أوقات المباراة، وهو ما دفع موسمياني للمغامرة في الشوط الثاني والدفع بالمهاجم والتر بواليا بدلاً من المدافع ياسر إبراهيم.

وأسفر الضغط الأهلاوي عن تسجيل البديل صلاح محسن الهدف الأول في الدقيقة 77، وجاء هدف تعزيز النتيجة بقدم محمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 48 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصرى اليوم

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