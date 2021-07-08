عروض فنون شعبية ولقاءات أدبية بثقافة المنيا

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تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث نظم نادي أدب قصر ثقافة المنيا ورشة إبداعية، أدارها القاص سعيد عوض، بحضور نخبة من الشعراء والمبدعين، بجانب عرض لفرقة كورال الأطفال وتقديم كوكتيل من الأغانى، والفرقة تدريب المايسترو عصام الشاذلى، بينما قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى يحاكى التراث تضمن تبلوهات غنائية راقصة منها «السحجة، والتحطيب» والفرقة من تدريب محمد شحاته، وذلك بقاعة الفنان الراحل عبدالله محمود.

عقد بيت ثقافة جاهين محاضرة بعنوان «تعزيز قيمة التسامح في المجتمع المصرى»، حاضرها الشاعر جابر الزهيرى، وتحدث قائلا أن جميع الاديان حثت على هذه القيم العظيمة في التعامل الانساني من البشر، كما ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان «البيروني» من تأليف راجى عنايت، ويتناول مولده ودراسته، حيث ولد أبوالريحان محمد بن أحمد البيروني في ٤ سبتمبر عام ٩٧٣م، في أحدى ضواحي عاصمة الدولة الخوارزمية .