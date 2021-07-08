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وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: إثيوبيا بدأت الملء الثاني دون مراعاة للاتفاقات الدولية

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وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: إثيوبيا بدأت الملء الثاني دون مراعاة للاتفاقات الدولية وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: إثيوبيا بدأت الملء الثاني دون مراعاة للاتفاقات الدولية

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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن إثيوبيا شرعت في الملء المنفرد لسد النهضة دون مراعاة للقوانين والأعراف، لافتًا إلى الموقف المصري تجاه أزمة سد النهضة اتسم بضبط النفس.

وأضاف شكري خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس الامن جلسة مجلس الأمن، المنعقدة اليوم، بشأن أزمة النهضة تبنت بصدق مبادرة رئيس الاتحاد الافريقي لإطلاق مفاوضات تحت رعايى الاتحاد من أجل حل الأزمة رغم العجرفة الإثيوبية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء «سد النهضة» من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.

ويشارك في الجلسة وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين.

المصرى اليوم

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