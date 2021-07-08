أخبار عاجلة

دودين : نحقق في حالة وفاة داخل مستشفى الجاردنز -
"سراج " يخسر البرونزية.. و"حماد" الجودو يفتتح مشاركته غداً -
لبنان يتهم إسرائيل بسرقة 500 ماعز من راعي جنوب البلاد -
وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن -
«النواب» يوافق على المادة 10 من «الثروة السمكية» بمنح القائمين على القانون الضبطية القضائية -
«النواب» يوافق على منح مجلس «حماية البحيرات» سلطات مطلقة في إدارة شؤونه -
سمير كمونة ينتقد موسيماني -
هل تكون فرصته الأخيرة؟ .. لاعب الأهلى تحت أعين موسيماني أمام الإنتاج -
مجلس مدينة قنا يشن حملة تفتيشية علي المباني المخالفة -
افتتاح إدارتي المواقف ومباحث المرور بمجمع مواقف سيارات الأجرة في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الاتحاد الأوروبي: إجراءات إثيوبيا بالملء الأحادي للسد لا تساعد على حل

Print
الاتحاد الأوروبي: إجراءات إثيوبيا بالملء الأحادي للسد لا تساعد على حل الاتحاد الأوروبي: إجراءات إثيوبيا بالملء الأحادي للسد لا تساعد على حل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، اليوم الخميس، إن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.

وكتب ستانو في تغريدة: «الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب. إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة».

وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات والمحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي»، ولفت إلى أن «هناك حاجة ملحة لخارطة طريق واضحة ومتفق عليها تحدد أهداف مفاوضات سد النهضة وإطارها الزمني».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«النواب» يوافق على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية

«النواب» يوافق على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية

زعيم الأغلبية بالبرلمان: المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة.. ونتفهم مشاكلها

زعيم الأغلبية بالبرلمان: المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة.. ونتفهم مشاكلها

استشاري يكشف كيفية التعامل مع السمنة البسيطة

استشاري يكشف كيفية التعامل مع السمنة البسيطة

الرئيس الإيراني الجديد: قطر دولة شقيقة وشريكة إقليمية.. وأولوية حكومتنا مع الجيران

الرئيس الإيراني الجديد: قطر دولة شقيقة وشريكة إقليمية.. وأولوية حكومتنا مع الجيران