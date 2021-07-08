على مساحة 11 ألف م2.. إنجاز 90% من "حديقة الوطن" بأبها

★ ★ ★ ★ ★

"الحميدي": أعمال المشروع امتداد لعدة مشروعات سياحية سابقة

تابع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بمدينة أبها، والذي يعد من أبرز مشروعات تطوير المناطق السياحية.

ويتميز مشروع حديقة الوطن الجاري تنفيذه حاليًا على مساحة إجمالية 11000م2، حيث سيتضمن المشروع مسطحات خضراء بمساحة قدرت بأكثر من خمسة آلاف م2، بالإضافة إلى الممشى الرئيس والممرات وجلسات متنوعة ودورات مياه ومواقف سيارات، فيما تم تغذية المشروع بالأشجار ونافورة وسطية.

يُذكر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، والذي وصل الإنجاز فيه بما تقدّر نسبته 90 %.

من جهة أخرى، أكد الدكتور وليد الحميدي أن أعمال مشروع حديقة الوطن ما هو إلا امتداد لعدة مشروعات سياحية سابقة.

عسير أمانة عسير أمانة منطقة عسير أمين عسير