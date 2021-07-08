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ورقة عمل "ذكاء الأعمال" تناقش الحلول والتطبيقات والأدوات لبناء المستقبل

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ورقة عمل "ذكاء الأعمال" تناقش الحلول والتطبيقات والأدوات لبناء المستقبل ورقة عمل "ذكاء الأعمال" تناقش الحلول والتطبيقات والأدوات لبناء المستقبل
خلال أعمال ملتقى عسير لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي بـ"غرفة أبها"

ورقة عمل

خلال ملتقى عسير لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي 2021 بغرفة أبها عرضت المهندسة آراء الهمزاني ورقة عمل بعنوان "ذكاء الأعمال" حيث تطرقت الورقة إلى ماهية ذكاء الأعمال وتاريخه وأهميته بالنسبة لقطاعات الأعمال بالمملكة وأدواته ومراحل تطبيقه وأشهر الحلول التي يقدمها ومستقبله خلال رؤية المملكة 2030.

وتحدثت "الهمزاني" عن استخدام ذكاء الأعمال في نماذج الأعمال المبتكرة، وإنتاج السلع الجديدة بحيث تكون مواكبة للتكنولوجيا الحديثة لضمان استمرارية ربحية الأعمال، مضيفًا: كما ناقشت دور التكنولوجية الحديثة المستخدمة ضمن آليات ذكاء الأعمال خصوصًا بالنسبة لرواد ورائدات الأعمال تماشيًا مع التحولات الحديثة، حيث يعد ذكاء الأعمال من العوامل التي تؤدي إلى تطور كبير في الأسواق، مما سيؤثر بإذن الله في مجال ريادة الأعمال والإنتاجية الاقتصادية، نظرًا لإنتاج كمية هائلة من المنتجات المبتكرة والتي تعمل على تطوير نمط اقتصادي أعلى للمجتمعات.

كما تناولت المهندسة آراء الهمزاني أهمية ذكاء الأعمال بالنسبة للشركات الناشئة في عالم اليوم، حيث أصبحت من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها ويجب عليهم أن يكونوا على إطلاع دائم بالمعرفة حولهم وما يقصده، ذكاء الأعمال عبارة عن مجموعة من النظم والأدوات التي تمكن المستخدمين من مختلف المناصب داخل الشركة أو المستخدم النهائي (End User) من جمع وتخزين وتحليل بيانات الشركة للمساعدة في إرشاد قرارات الشركة، حيث تسعى معظم الشركات الناشئة والكبيرة في العالم لرفع مستوى قدرتها التنافسية، أو على الأقل البقاء ضمن دائرة المنافسة ومحاولة إيجاد سبل أكثر ابتكارًا لجذب الزبائن، وذلك بتقديم خدمات جيدة وجديدة؛ إذ يتطلب هذا العمل الشاق اتخاذ قرارات سريعة، بناءً على رؤية لحظية للشركة ككل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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